Nordmann i skuterulykke i Sverige

Ulykken skjedde ved 11-tiden lørdag, i et område nord for Gäddede som heter Jormlien, nordvest for Jormvattnet i Frostviken. Mannen skal være skadd, men hva skaden består i har ikke kommunikasjonsoperatør Marie Andersson på det svenske politiets operasjonssentral for Region Nord i Sverige opplysninger om.