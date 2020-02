Skal gi regjeringa ti gode råd

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: – Regjeringspartiene bestemte i Granavolden-erklæringa at de skulle be ungdommen om råd når de skulle utforme en ny distriktspolitikk. Det resulterte i at de søkte etter ti ungdommer fra hele landet som fram til våren 2021 skal sitte i Ungdommens distriktspanel. Av 105 søkere ble jeg valgt ut, og det er en utrolig spennende oppgave vi nå skal i gang med, sier Kennet Tømmermo Reitan da vi traff ham heime i Røyrvik for første gang siden jul.