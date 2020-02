Har ikke bedt om å få pendlerstatusen forlenget

NAMDALSAVISA

LEKA: – Jeg betrakter den som utgått, og hun har ikke bedt om å få forlenget avtalen, sier ordfører Elisabeth Helmersen (Ap).

Slyngstads tilleggsavtale innebærer at hun har Oslo som bosted, med fast kontorsted i kommunehuset i Leka. Avtalen ga henne inntil en reise per måned til Oslo i bytte mot at hun fraskrev seg retten til kompetansehevende tiltak.

Uten søknad eller begrunnelse fikk Leka-rådmannen en hemmelig avtale som kan spare henne for mange hundre tusen kroner i skatt Flertallet i kommunestyret på Leka innvilget rådmannen en hemmeligholdt tilleggsavtale, som kan gi henne en skattefordel på over 600.000 kroner, hvis hun selger sin leilighet på Tjuvholmen i Oslo innen to år.

– Har hun benyttet seg av tilbudet om heimreise?

– Det vet jeg ikke. Flertallet i kommunestyret gikk inn for denne avtalen, så om hun har benyttet seg av reiser, er det i så fall helt i tråd med vedtaket, sier Helmersen.

Solveig Slyngstad er for tida sykmeldt fra jobben sin som rådmann i Leka.

– Vet du når hun er tilbake i jobb?

– Nei, vi forholder oss til at hun er sykmeldt, svarer Helmersen.