Klar for Falun

NAMSOS: Stenseth var selvskreven i den norske sprinttroppen, etter sin bunnsolide start på sesongen.

Sist fredag klatret hun for første gang opp på seierspallen i NM, da hun ble nummer to på sprinten i fri teknikk på Konnerud.

Lørdag får hun sjansen i klassisk, som har vært hennes beste stilstart.

Etter sølvmedaljen i NM ga hun klart uttrykk for at målet i Falun er å klatre opp på seierspallen også i et internasjonalt renn.

Ane har også mer å gå for enn bare god plassering i Falun. Hun må bevise at hun fortjener plass i den norske troppen til skitouren som går mellom Østersund og Trondheim midt i februar.

Dette er den norske troppen:

Therese Johaug - IL Nansen

Heidi Weng - IL BUL

Maiken Caspersen Falla - Gjerdrum IL

Ingvild Flugstad Østberg - Gjøvik Skiklubb

Astrid Uhrenholdt Jacobsen - IL Heming

Ragnhild Haga, Åsen IL

Tiril Udnes Weng - Nes Ski

Ane Appelkvist Stenseth - Grong IL

Anna Svendsen - Tromsø Skiklubb

Julie Myhre, Byåsen IL

Helene Marie Fossesholm, Eiker Skiklubb

Martin Johnsrud Sundby, Røa IL

Sjur Røthe, Voss IL

Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski

Hans Christer Holund, Lyn Ski

Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL

Pål Golberg, Gol IL

Erik Valnes, Bardufoss og omegn IF

Eirik Brandsdal, Kjelsås IL

Gjøran Holstad Tefre - Førde IL, Team Veidekke Vest

Håvard Solås Taugbøl, Lillehammer SK, Team Veidekke Innlandet

Pål Trøan Aune, Steinkjer SK, Team Veidekke Midt-Norge

Fredrik Riseth, Byåsen IL, Team Veidekke Midt-Norge

Jan Thomas Jenssen, Hommelvik IL, Team Veidekke Midt-Norge