NAMSOS: Onsdag morgen har det vært ei trafikkulykke på Vemundvikvegen ved Hammarengneset. Det er ingen personskade, men fremkommeligheten er redusert på stedet. Politiet dirigerer trafikken i påvente av bilberging.

– Patruljen var på veg til et annet oppdrag da de kom over en bil som sto med fronten i grøfta og sperret deler av vegen. Vegtrafikksentralen er varsla og fører har selv ringt berging. Det ble utført en utåndingstest som var negativ, og det opprettes ingen sak. Utforkjøringa skyldes rett og slett at det var veldig dårlig føre på stedet, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Bjørn Handegard.