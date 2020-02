Hvorfor DU burde prøve Omgangssjuk1

NAMDALSAVISA

Ønsker du å gå raskt med i vekt etter jula? Her er et gratis alternativ som egner seg særlig godt for småbarnsfamilier.

Mange veier litt mer enn de ønsker, og har du småbarn viser forskning at også dårlig nattesøvn øker vekten din. Spiser du i tillegg barnas matrester, ligger du godt an til å ende opp med litt for små bukser og en dårlig selvfølelse. Det hjelper heller ikke å spise usunn trøstemat etter at barna har lagt seg.

Hvordan kan du da effektivt gå ned i vekt? Løsningen er Omgangssjuk1 – en nyutviklet virus-kur som i motsetning til coronaviruset (som har fått kritikk for å være i overkant ekstrem) ikke tar livet av fullt så mange. Omgangssjuk1 (O1) kan minne om fjorårets landeplage Barnehagepest #3, men har en ny vri.

Som tidligere kurer er selvfølgelig O1 framstilt på en naturlig måte, økologisk og fullstendig fri for alt av tilsetningsstoffer. Men det som er spesielt med denne kuren er at den gjør så mange ting på en gang! Først av alt:

Som del av kuren vil du få velge en Bøtte™ i en farge du liker, og denne skal være din, og bare din. Denne vil du få et nært forhold til i løpet av de

nærmeste dagene.

Når du har funnet en Bøtte™ du liker er det egentlig bare å dra på jobb, handle mat eller for eksempel hente barn i barnehagen. Dersom noen hoster eller nyser i samme rom som deg, ligger du godt an til å kunne begynne O1-kuren!

Så snart dette er på plass, trenger du bare å legge deg til å sove. Da vil kanskje kjenne en spennende kribling i magen, men dette er helt naturlig. På dette tidspunktet bør du ha funnet fram favoritt-Bøtte™, for i løpet av natten vil O1 få deg til å våkne plutselig, lure på om du kanskje må en tur på toalettet, og deretter gi deg tydelig beskjed om at: Ja, du må på toalettet.

På dette tidspunktet er det viktig at du tar med deg din Bøtte™, for her vil du oppleve en helt naturlig og intens renselsesprosess som foregår på akkurat samme måte som våre steinalderforfedre opplevde det. Du vil kjenne hvordan dine dyriske instinkter hjelper deg med å gjennomføre vekttap på en ekstremt effektiv måte.

En annen fordel med O1 er teambuilding! Her styrkes familierelasjonene – for når du kommer deg tilbake til sengen, vil alle familiemedlemmer forsøke å gi deg alt du kan ønske deg av både mat, drikke, justering av puter og komme med velmenende råd for å bli bedre. Dersom du i småbarnstilværelsen har savnet søvn, får du dette i store mengder nå.

I denne avslappende tilstanden vil du heller ikke ha særlig matlyst, og dette gjør at du vil gå ytterligere ned i vekt de kommende dagene. Hold deg til vann, flatbrød, havregryn med vann og vann med sitron. Da vil du kjenne hvordan sommerkroppen 2020 kommer stadig nærmere!

Etter noen dager vil du merke at matlysten kommer tilbake, og at du har nådd den idealvekten du ønsket deg, er det fortsatt ikke tid for å hvile på laurbærene. Nå begynner nemlig neste fase, for enten du vil eller ikke, har du nå vervet alle andre i heimen. For eksempel partner eller besteforeldre. Barna er som oftest ferdige, siden det gjerne var dem som vervet deg, men nå er det din tur til å verve andre. Uansett har du strengt tatt ikke noe valg. Og husk: Her kan alle være med, unge som gamle! Dette er teambuilding på et helt nytt nivå.

Gjennomføring av en O1-kur vil også frita deg fra ditt vanlige arbeid,

siden du enten vil være hjemme for å kontemplere opplevelsen eller hjelpe andre familiemedlemmer gjennomgå sine ritualer.

Dette gjør at du får et kjærkomment avbrekk fra arbeidslivets vanlige strev.*

Når du merker at en av de andre i hjemmet er i ferd med å bli klar for O1-kuren, vil det bli din oppgave å sørge for at de har funnet en Bøtte™ som de kan trives med, og at de rekker å komme seg på toalettet før renselsesritualet begynner. Av og til kan flere oppleve O1-ritualet samtidig på badet, og dette gir minneverdige familieminner som dere vil huske i mange år fremover.

Alt dette får du altså helt gratis! Prøv det i dag, og kombiner det gjerne med å flytte fra for eksempel Oslo til Trondheim. Det er helt topp.

* Kan medføre at du får ekstremt mye mer å gjøre når du kommer tilbake på jobb, særlig hvis også alle andre der gjennomfører O1-kuren.