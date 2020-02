Verdenscup i Falun: Utslått i kvartfinalen

NAMDALSAVISA

FALUN: Med startnummer 16 krysset sprinthåpet fra Grong målstreken i Falun til sjette beste prologtid lørdag formiddag.

På den 1,4 kilometer lange traseen brukte hun 3.20,34 minutter.

Aller raskest var svenskenes egen Johanna Hagstrøm, som tilbakela prologen 4,38 sekunder raskere enn Stenseth.

Grongningen var beste norske løper i prologen.

– Det er ei hard løype å gå i. Du må jobbe hele vegen, sa Stenseth til NRK etter prologen.

– Det var artig å gå. Jeg følte jeg klarte å legge opp løpet bra, la hun til.

Anne Svendsen (14), Heidi Weng (16), Maiken Caspersen Falla (17), Therese Johaug (18), Tiril Udnes Weng (19), Astrid U. Jacobsen (20) kom også videre fra prologen, der svenskene dominerte.

– Svenskene har gjort storeslem i prologen. Vi får prøve å sette dem på plass i finaleheatene. Det er en lang dag igjen. Det er for tidlig for svenskene å juble, sa Stenseth med et smil til NRK.

Julie Myhre ble eneste norske som ikke kvalifiserte seg. Hun kom i mål 1,2 sekund for sent til å ta seg til utslagsrundene.

Her kan du følge finalerundene direkte

Ane ble plassert i samme kvartfinaleheat som blant annet prologvinner Hagstrøm og verdenscupleder Therese Johaug.

Hun åpnet offensivt og tok føringa, sammen med Hagstrøm.

Men i ei unnakjøring kom hun ut av balanse, tapte terreng og ble frakjørt av Hagstrøm før den siste bakken før mål.

– Lugget det i klisteret? undret NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

Dermed virket det som om Stenseth ga opp, og hun krysset målstreken over ti sekunder bak heatvinner Hagstrøm.

Tidligere i denne sesongen har hun denne resultatrekka i sprintverdenscupen individuelt:

26/1 2020: 6. plass i Oberstdorf.

11/1 2020: 14. plass i Dresden.

21/12 2019: 11. plass i Palica.

14/12 2019: 35. plass i Davos.

29/11 2019: 4. plass i Ruka.

