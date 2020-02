Helt, ikke stykkevis og delt sykehustilbud

Åshild Brun-Gundersen har hatt et innlegg på trykk i denne avis hvor hun anklager Ap for å ville ha et todelt helsevesen. Dette fordi vi ikke er for den kommersielle ordningen fritt behandlingsvalg som høyre-regjeringen innførte i 2015.