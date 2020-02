Skoleelever tok over Rema-butikk og økte omsetninga med 21 prosent

Da Halldis Teigen Mælen fikk høre at elever fra Olav Duun videregående skole skulle drive hele Rema Rock City en arbeidsdag, bestemte hun seg for å handle på butikken i Vika. Og det var det tydligvis flere som har gjort, for omsetninga steg til nye høyder.