– Kan ikke la meg knekke av et sykt nivå

NAMDALSAVISA

GRONG: – Det er jo helt latterlig hvor høyt nivået er. Det er neppe så mange som forstår hvor fort det gås, også blant dem som aldri blir en landslagsløper. Men selv om jeg vet at nåløyet er syltynt og at sannsynligheten for at jeg skal komme helt til topps er liten, så vil jeg prøve. Så lenge det er en sjanse, så prøver jeg, sier 19-åringen.