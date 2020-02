– Kvinner bruker nok litt mer tid på å få baller

NAMDALSAVISA

OSLO/NAMSOS: Siden gjennombruddet med komiserien «Melonas» i 2002, har Pernille Sørensen blitt en av landets mest populære komikere. Fredag kommer hun til Namsos, hvor det venter fulle hus for hennes nyeste forestilling «Kultur». For da billettene til den første forestillinga ble lagt ut, forsvant de så fort at det måtte settes opp ekstraforestilling – som også nærmer seg utsolgt.