– NIL Fotball kan ikke forvente å få kompensert spillemidlene

TRONDHEIM: – Spillemidler er en del av finansiering av et anlegg, men hvordan en bane blir finansiert har egentlig ingen ting å si når et anlegg skal skifte eier. Ved en overdragelse er det naturlig at det er en verditakst som vil telle, så fremt ikke annet står i avtalen mellom kjøper og selger, sier Løseth.

Namsos kommune har i over 11 år leid kunstgressbanen av baneeier Namsos IL fotball, som bygde banen i 2008. I oktober i fjor bestemte kommunen seg for å avslutte leieforholdet. Dermed er de – ifølge den opprinnelige kontrakten – pliktig til å kompensere klubben for byggekostnadene av banen. Det er denne kompensasjonssummen NIL fotball og Namsos kommune nå krangler om.

NIL fotball og Namsos kommune i millionkrangel om kunstgressbane 5,9 millioner kroner. Det er beløpet NIL fotball krever i kompensasjon fra Namsos kommune for kunstgressbanen i Kleppen idrettspark. Kommunen nekter på sin side å betale mer enn 3,9 millioner kroner.

For mens Namsos IL Fotball krever 5,9 millioner i kompensasjon for at kommunen nå trekker seg ut av leieforholdet, så vil kommunen «bare» betale 3,9 millioner.

Stridens kjerne ligger i spillemidlene. Samlede investeringer for NIL fotball havnet rett i underkant av 7,3 millioner da anlegget ble bygd – hvorav 2,5 av disse millionene kom fra spillemidler.

NIL krever å få kompensert spillemidlene, men kommunen mener disse midlene tilhører anlegget – ikke NIL fotball.

Rådgiver Gisle Løseth i fylkeskommunen, mener kommunen kan ha retten på sin side.

– Ja, fordi som sagt så er spillemidlene en del av idrettsanlegget, på den måten at det er en del av finansieringa av anlegget. Det på lik linje med for eksempel om en bank eller sanitetsforening hadde gått inn med penger da anlegget ble bygd. Det er mange måter å finansiere idrettsanlegg på, men så fremt det ikke står annet i en avtale, så mener jeg at det ikke skal telle ved en fastsettelse av sum ved overdragelse, eller som her som kompensasjon for at en av partene velger å avslutte et leieforhold. Tross alt er spillemidlene allerede brukt i et anlegg, som er i bruk, sier han.

Han mener det er naturlig å få et juridisk blikk på en slik sak.

– For å få en riktig vurdering av erstatningsbeløp, er det jo greit å få inn en jurist som fastsetter beløpet i henhold til innholdet i kontrakten, avslutter Løseth.

For øvrig er det slik at en eventuell overdragelse mellom to parter, skal godkjennes av kulturdepartementet.