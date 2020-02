Namdalen med på stor og miljøvennlig turistsatsing: – En økt etterspørsel

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Man kan reise så mye man vil i ei uke med buss, ferge uten bil og hurtigbåt. Det er et stort sprang som reiseliv, for bare det å ta hurtigbåt er veldig dyrt, så det å kunne reise ei hel uke for rundt tusenlappen er et stort løft, sier Line Renate Samuelsen i Trøndelag reiseliv.