Rørt til tårer over den enorme støtten

NAMDALSEID: Onsdag skrev NA om Jørn Langstrand (48) som for et år siden ble hjerneskadd etter at han fikk hjertestans. Venner av familien startet en Spleis-aksjon for å skaffe penger til best mulig behandling. Torsdag ettermiddag hadde den totale innsamlede summen passert 113.000 kroner fra nærmere 300 givere.