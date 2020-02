Sundsvik vant, Kirkeberg nummer fem

NAMDALSAVISA

RANHEIM: Han og o-løperen Stian Sundsvik hadde lagt opp til meget rask tid på distansen. Med raske Ørjan Kjeldsli som hare var planen å løpe på 8,29.

Sundsvik ble klokket i mål på 8,30,2, som er ei meget rask tid. Kirkeberg måtte slippe Sundsvik fire runder før mål, og kom i mål på 8.37,6.

Flere namdalinger var med i løpet, og i et av heatene ble det morsom duell mellom to namdalske løpere om seieren. Namdal LK-leder Håvard Jakobsen så ut til å ha heatseieren i sin hule hånd, men en spurt av Mattis Amundsen gjorde at han knep seg så vidt foran i heatet.

Totalt deltok hele 324 deltakere i stevnet.

Klasser med namdalske deltakere:

Kvinner 23–34 år: 1) Amalie Kvandal, Strindheim 10.48.6, 8) Kathrine Hovd, Namdal 11.43.4.

Menn 23–34 år: 1) Stian Sundsvik, Frol 8.30.2, 2) Alexander Kirkeberg, Namdal 8.37.6, 20) Mattis Amundsen, Namdal LK 9.40,7, 59) Jørgen Løvseth, Namdal LK 11.57,9.

Menn 35–39 år: 1) Øystein Kvaal Østerbø, Strindheim 8.33.3.

Menn 45–49 år: 1) Ketil Stene, Stiftstaden SK 9.19.6, 2) Håvard Jakobsen, Namdal 9.41.3,

Raskeste dame var svenske Kristina Axelsson – på 10.17,3.