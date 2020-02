Velkommen til kjærlighetsjungelen

NAMDALSAVISA

Akkurat nå leser jeg en bok om kjærlighet av Sissel Gran og journalisten Nora Skaug. Sistnevnte har tatt notater hver dag i en litt over hundre dager lang affære med en mann. Tittelen? «Hekta på et håp om kjærlighet».

Og selv om Nora åpenbart er ei voksen dame med livet på stell, skriver hun ting som «sa jeg noe galt?» eller «var jeg for frampå nå?» eller helt i motsatt retning som «å, nei, nå misforsto han, dette var jo absolutt ikke etter planen».

Jeg må nesten smile. For i kjærlighetens verden finnes det vel strengt tatt ingen plan? I dag er det Valentinsdagen, og jeg husker da jeg gikk på barneskolen og dagdrømte om kort fra hemmelige beundrere, som på magisk vis skulle lande på pulten min. Jeg måtte se langt etter kjærlighetserklæringer fra guttene i klassen, som heller ville storme ned på grusbanen i friminuttet.

Kanskje var forhåpningene mine litt vel høye, men folkens, jeg var åtte år. Og ti år senere brukte jeg altfor mange timer til å overanalysere meldinger, e-poster, samtaler – er det rart noen sier at forelskelse er en sykdom?

For du kan neppe føle deg helt i vater når du bruker så mye energi på å tenke på om du muligens burde starte å skrive et utkast til en melding som du skal sende om en uke? Ærlig talt, jeg falt av før jeg fikk skrevet ferdig den setningen der. Har du noe på hjertet, er det ikke mer komplisert enn å bare fortelle det. Eller? Det er tydeligvis helt normalt å gå seg vill i denne jungelen av normer når det kommer til kjærlighet.

Ikke være for frampå, ikke være for

likegyldig heller, ikke være for pynta, ikke være for skitten, og du skal i hvert fall ikke gå for fort fram. Så hva i all verden skal man gjøre, da?

Her er et scenario jeg ser for meg skjer i en del hjem rundt omkring:

– Ja, har du fått deg noen kjæreste nå, da?

– Slutt og spør!

– Er det ikke på tide å begynne å...

Men dette kan også skje:

– Har du fått deg noen kjæreste nå, da?

– Vi har vært sammen i to uker nå, og hun skal flytte inn snart. Til påskeferien reiser vi til Bali sammen og hun er bare helt fantastisk! Ja, dere må jo få møte...

– Hæ? Når skjedde dette?

– Det sa klikk med én gang!

– Men hva heter hun, da?

Så hvis du vil reise til Bali med noen du møtte for et par uker siden – hvem er det som kan stoppe deg? Når det er snakk om disse normene innen kjærlighet, er det jo nettopp det det er – uuttalte regler. De er ikke skrevet ned noe sted, det er egentlig ingen som bestemmer eller dømmer deg.

Ja, kanskje tror du det, at han eller hun tenker ditt eller datt, men jeg skal love deg at fem sekunder etter at du har sendt den meldingen, har vedkommende allerede begynte å tenke på seg selv igjen. For selv om vi kan være nysgjerrige, er vi også noen fryktelig selvopptatte vesener.

Så hva er det jeg skal gjøre på Valentinsdagen? For dette er visst dagen med stor D, det finnes sikkert mennesker som ønsker seg kjøkkenbordet fullt av roser, og det finnes mennesker som heller vil sitte i traktoren hele dagen i dag. Det er ingenting som er bedre eller verre, og at uansett hvor romantisk eller ikke-romantisk du er, så skal du – synes i hvert fall jeg – få gjøre akkurat som du vil.

Vi er forskjellige, noen liker å pynte seg, andre ikke, noen liker å «holde på» i evigheter før man erklærer seg som kjærester, og noen reiser på kjærestetur i Asia etter noen uker.

Jeg tenker at det kanskje aller, aller viktigste i kjærligheten, er jo det å ha noen som lytter til deg eller gir deg en klem når du trenger det og som vet hva som betyr noe for DEG! Hva slags frisyre man har, hvor lenge man venter med å sende en melding eller hvor mange måneder, uker og dager man har vært sammen før man drar på ferie sammen til andre siden av jorda – det er det ingen andre som har noe med.

Ja, stemmer, jeg skulle fortelle dere hva jeg skal gjøre i dag. Da jeg studerte på Westerdals, gikk det ikke mange dagene før de andre slo fast at romantikeren i klassen, ja, det var Ingvild. Jeg skrev og skrev, om ulykkelig kjærlighet, kyss i regnet og en million andre klisjeer. Og i dag skriver jeg nok en tekst om kjærlighet.

Men det jeg skal gjøre i dag, har jeg ingen plan på. Jeg får se hva som skjer, og hvis jeg hadde fortalt dere det, hadde dere sikkert hatt en mening om dét, også.

God Valentinsdag!