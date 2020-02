Stemmerot da Brandstorp vant MGP

NAMDALSAVISA

Lørdag kveld gikk artisten Ulrikke Brandstorp til topps i Melodi Grand Prix med låta «Attention» – som hun har skrevet sammen med Christian Ingebrigtsen og Kjetil Mørland.

Men i etterkant av seieren kom det et stort skår i gleden. For da folket skulle gi sine stemmer på nettet, brøt systemet sammen. Dermed var det en folkejury på 30 personer som bestemte hvem som vant konkurransen.

NRK har fått sterk kritikk for løsninga, spesielt fordi at juryen baserte stemmene sine utelukkende på studioversjonene av de ti finalelåtene. MGP-sjef Stig Karlsen avviser at en ny avstemning er aktuelt.