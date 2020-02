Coronaviruset: Advarer mot å bestille sommerferien nå

NAMDALSAVISA

Kan du bestille sommerferiereisen som om alt var helt normalt? Nei, mener lege ved Reiseklinikken Gunnar Halse. Han påpeker at viruset ikke bare er et problem fordi det kan føre til sykdom, men at det også kan føre til urettmessig karantene av reisende med andre influensasykdommer, samt økonomiske tap grunnet mulige konkurser i reiselivsbransjen.