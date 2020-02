«Foreldrene kan legge vekk sine egne mobiler»

NAMDALSAVISA

Det er opprørende hver gang en får høre om mobbing. Dessverre finner mobberne nye oppholdsrom hvor de kan operere i trygg forvissning om at sjansen for å bli oppdaget er liten.

Rektorene i Namsos kommune forteller til NA at skolebarn i lav alder benytter seg av Yolo-appen. Derfra sender noen anonyme meldinger. Innholdet kan være krenkende og av slik karakter at avsenderne kunne ha blitt straffet om de ikke var under kriminell lavalder.

Det gjør dypt inntrykk å lese historien i NA til foreldreparet som forteller om deres sønn som blir mobbet på det groveste i sosiale medier. Rektorene i Namsos har mange eksempler på mobbe-meldinger som er sendt via en «mobbe-app».

Dette kan ikke fortsette. Skolen kan alene ikke løse dette. Foreldre og foresatte har det største ansvaret for å sette grenser for sine barn.

Hvis ikke foreldrene setter ned foten, hvem skal gjøre det da? Skolene kan undervise om hvordan elevene skal oppføre seg i sosiale medier samtidig som de forebygger mot mobbing. Blir verken elever eller foreldre med på løpet, vil de aldri kunne lykkes.

I en fersk rapport fra Medietilsynet kommer det fram at hele 87 prosent av barna i 9-10-årsalderen har egen mobil. Over halvparten av dem er på sosiale medier. Det viser bare at skolen fra første skoledag må ta i bruk verktøy som forbereder barna på verden utenfor klasserommet.

På dette området er det ingen tid å miste. Medielandskapet er kontinuerlig endring, og det i raskt tempo. Sånt sett er det ikke appene som er det største problemet, men hvorfor barna tar dem i bruk og innholdet de enten deler eller formidler anonymt med tekst og bilder.

Mobbing er et samfunnsproblem og er uakseptabelt uansett hvor det skulle skje. Politisjef Snorre Haugdahl slår fast at mange kan få ødelagt sine liv for alltid ved å bli utsatt for digital mobbing i barndommen. Han kjenner historiene.

Det finnes ikke et enkelt svar på hvordan stoppe mobbing, men et tiltak kan hjelpe. Foreldre kan legge vekk sine egne mobiler og ta ansvar. Trenger de hjelp med barna, søk så hjelp.