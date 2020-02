NAMDALSAVISA

Politisjef for Innherred og Namdal, Snorre Haugdahl, har nå satt bildedeling blant unge på prioriteringslisten igjen. Dette skjer etter at driftsenheten ser en økning av henvendelser om dette tema, fra personer på vegne av unge barn.

– Foreldre henvender seg til oss etter at de har oppdaget noe, og spør: «Hva gjør vi nå?».

Haugdahl forteller at henvendelsene gjelder jenter og gutter helt ned i tiårsalderen.

Nylig har politiet bistått i saker som hadde gitt fengselsstraff dersom det hadde vært folk over kriminell lavlader involvert. Sakene politiet bistår i kan gjelde både bilder som et barn har tatt selv og sendt til andre i god tro, eller at noen har blitt tatt bilde av og fått det delt på sosiale medier uten at det er ønskelig.

– De risikerer å få barndommen sin ødelagt av sosiale medier, sier Haugdahl.

Vil forby «mobbe-app» etter at elever på barneskolen mottar grove trusler via sosiale medier Mens tårene renner nedover morens kinn forteller hun om hvordan sønnen har blitt grovt mobbet gjennom appen Yolo. Nå krever Namsos-rektorer at foreldre kommer på banen og forbyr appen.

Minner om aldersgrensene

Ingeborg Gran jobber i forebyggendeteamet hos politiet i Trøndelag. Hun bekrefter at det er mange barn og unge som både deler og ufrivillig får delt bilder og informasjon om seg selv på nett.

Gran minner også om faren for å bli utsatt for overgrep på sosiale medier. Selv på apper som er laget for de yngste barna finnes det overgripere som leter etter offer.

– De ser etter de svakeste barna, som ikke har et nettverk som fanger dem opp. Gjerne de barna som får sitte i fred fra foreldrene med telefonen, «fordi da er de stille».

Apper som ellers er populære er Snapchat, TikTok og Instagram. Alle disse har en aldersgrense som tilsier at det ikke skal være unge barn å finne på appene. Tiktok har aldersgrense 12+. Det samme gjelder Snapchat og Instagram.

– Likevel ser vi gjennom medieundersøkelsen at over femti prosent av niåringene i Norge er på sosiale medier, sier Gran.

For tiåringer er andelen på sosiale medier 65 prosent, og for 12-åringer 91 prosent. Gran peker på foreldreansvaret igjen.

– Hvis alle foreldrene bestemmer seg for å si nei til sosiale medier før barna deres er gamle nok, vil det bli mindre press.

Jobber forebyggende

Politiet har allerede en nasjonal kampanje som heter «Delbart» om dette temaet. I kampanjen har politiet besøkt både ungdomsskoler og videregående skoler og informert om hva som er lov og ikke, samt hva som er farene med å dele bilder og annen informasjon på nett.

– Men denne kampanjen er myntet på ungdom mellom 13 og 18 år, sier Gran.

Både hun og Haugdahl er krystallklare på hvor ansvaret ligger for å unngå at barn får livet ditt ødelagt via sosiale medier.

– Ansvaret ligger hos de foresatte og hos skolene, sier Gran.

Politiet vil derfor oppfordre alle skoler til å ta tak i tema på et tidligere tidspunkt enn hva politiet har anledning til.

– Foreldrene må også våkne og se hva som skjer, sier Haugdahl.