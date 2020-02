Blåser liv i ny tradisjon under årets Skreifestival

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Det har over lengre tid vært diskutert muligheten for å kunne gjennomføre et større musikkarrangement for aldersgruppa fra sjuende trinn og opp til tredje året på videregående skole. Vi satt og pratet om det i bandet da ideen om «Søvvæstrock» kom, og vi tenkte at nå er et perfekt tidspunkt, sier Willy Eidsmo i Miss Johnsen band & co.