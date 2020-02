NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det å håndtere levende vesener på denne måten hører ikke heime noen steder!

Fra sykesenga på H3 ved Sykehuset Namsos tordner ytternamdalingen mot transporten han ble tilbudt i forbindelse med hofteoperasjonen i Trondheim sist uke.

Bull har tilbrakt to og en halv måned på sykeheimen i Kolvereid på grunn av infeksjon i hofteprotesen, som han fikk satt inn for tolv år siden.

Sist onsdag skulle han til St. Olavs hospital for å bli hofteoperert, og hadde fått innvilget ambulansetransport til Trondheim. Så langt, alt vel.

Fikk kontrabeskjed

– Men noen dager før avreise kom kontrabeskjeden: Det skulle benyttes taxi. Jeg innså med en gang at dette ville bli vondt og vanskelig med tanke på foten, men sa likevel ja, sier Bull.

Dagen før planlagt reise ble han oppringt av lokalt taxiselskap, som spurte 73-åringen om det gikk greit å gå ut av bilen undervegs.

– Jeg skulle altså skifte kjøretøy på turen, noe jeg sa var utelukket i min tilstand. Da fikk jeg beskjed om å kontakte Pasientreiser.

Bull har hatt flere turer mellom Kolvereid og Sykehuset Namsos den siste tida, og alltid har det blitt benyttet ambulanse til denne transporten.

– Jeg ringte til Pasientreiser og sa klart fra om mitt behov, men fikk beskjed om at taxi skulle benyttes denne gangen. Dersom jeg ønsket noe annet, måtte jeg ordne det selv og for egen regning.

Samme svar fikk for øvrig avdelingslederen på sykeheimen da han kontaktet Pasientreiser om morgenen, samme dag som Bull skulle til Trondheim for å opereres.

Bull hevder at flere av de ansatte ved sykeheimen reagerte slik som han selv; med irritasjon over at hoftepasienten ikke fikk ambulansetransporten som først avtalt.

– Jeg har mye jeg kunne ha sagt i denne saken, men må henvise deg til enhetsleder institusjon i Nærøysund kommune for å kommentere, sier avdelingsleder Eskil Seem til NA.

– Det er Pasientreiser som har med transport av pasientene å gjøre. Derfor har jeg ingen kommentar på vegne av kommunen, sier enhetsleder Tove Severeide til NA.

AMK: – Økonomi blir aldri vurdert Verken Pasientreiser eller AMK Nord-Trøndelag kan kommentere påstandene fra Gunnar Bull konkret, men sier ambulanse blir brukt dersom kriteriene for dette er oppfylt.

Svigerdattera kjørte

Onsdag morgen følte Bull at han stanget hodet i veggen og var inne på tanken om å droppe hele Trondheims-turen.

– Jeg så ikke råd for å manøvrere meg inn og ut av en taxi flere ganger i løpet av dagen, og var innstilt på å kansellere hele operasjonen, sier 73-åringen.

Svigerdattera kom ham imidlertid til unnsetning, og tilbød seg å kjøre Bull til St. Olavs hospital.

– Hvordan gikk turen til Trondheim?

– Joda, jeg satt rimelig godt. Men det er veldig tungvint å komme seg inn og ut av en bil med et hofteledd som ikke er intakt. Det skal ikke være sånn, mener 73-åringen.

Nå ble det ingen operasjon på ytternamdalingen uansett denne onsdagen.

– Jeg hadde infeksjon i kroppen, slik at operasjonen ble utsatt et par uker, forteller Gunnar Bull.

Så spørs det hvilken transport 73-åringen tilbys til hospitalet neste gang…