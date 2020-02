Hun var gårdskjerring og gift med en inseminør. Det første spørsmålet hun fikk var: «Hva er en kvige?»

NAMDALSAVISA

Hukommelsen var det ingen ting i veien med, så de rare ordene og begrepene som var fasitsvarene klistret seg fast i en hjerne som på den tiden ikke var fullstappet med inntrykk fra skjermer, automater eller musikkmaskiner.

Kheops-pyramiden var riktig svar på spørsmålet om hvilket som var størst av de gamle byggverkene i Egypt. Det visste jeg lenge før jeg visste hvor Egypt lå, og hvilke byggverk pyramidene var.

Som yngstemann hadde jeg heller ikke mye å stille opp med når konkurransereglene skulle utformes. Det var singel-spill med en lang tapsrekke. Brødrene var selvutnevnte dommere. Nye spørrebøker dukket opp i heimen, og de ble flittig brukt. Kom det spørsmål som jeg hadde hørt svaret på før, så var jeg plutselig med i konkurransen.

Etter hvert kom spørrespillet «Geni» i hus. Her hjalp det lite å være ekspert på sport og underholdning, dersom du ikke hadde peiling på natur og vitenskap. Var vi mange spillere, kunne vi kjøre lagspill. Dette fenget meg enda mer.

Å ha noen å diskutere med og dra nytte av andres kompetanse, styrte meg mot den tradisjonelle quiz-konkurransen. Jeg fikk med noen venner og dro i gang quiz-kvelder inne på puben på Vinstra.

Jeg takket bestemt nei til forespørselen om å være quizmaster. Jeg hadde allerede begynt å spørre personer som jeg ville ha med på laget. To lærere, den ene så alt av sport på tv, den andre leste minst en roman i uka. Så fikk jeg med tannlegen min, som hadde reist verden rundt.

Alle disse var voksne menn, så laget ble komplettert med en kvinnelig student. Hun hadde allerede da sett flere filmer og tv-serier enn jeg kommer til å ha sett den dagen jeg dør. Det ble et godt quiz-lag. Jeg bidro med det jeg kunne, hovedsakelig naturfag, musikk fra før 1990, og vellagret kunnskap fra gamle Geni-kort.

Å spille godt sammen er like viktig på et quiz-lag som i alle andre lagkonkurranser. Hvor mange poeng har ikke ulike lag gått glipp av på grunn av at den ene virker skråsikker og kommer med et svar som ingen tør å protestere på, men som viser seg å være feil.

I andre enden av skalaen er den på laget som vet at det er feil, men som likevel kommer med et forslag som de andre på laget kan spinne videre på. I beste fall kommer noen andre på det riktige svaret i løpet av tenketiden.

Da jeg flyttet til Namsos, fikk jeg fort nyss om quiz-kveldene på Onkel Oskar. Mine sonderinger om å skrape sammen et lag ga imidlertid ikke resultater. Med stigende quiz-abstinens la jeg ut et spørsmål på Facebook om noen trengte en innbytter. Vel vitende om at jeg deler av sesongen er mye på farten, så var gleden stor da jeg fikk være reserve på det legendariske laget «Litt av en gjeng».

Jeg ble lettet da jeg fikk høre at laget aldri hadde vunnet, men at det av og til havnet på pallen, gjerne delt med flere lag. Dette var et lag med passe ambisjoner! Dermed kunne jeg gi meg quiz-gledene i vold igjen, uten altfor stort forventningspress. Laget er virkelig litt av en gjeng.

Jeg har av og til undret meg over hvor denne quiz-fascinasjonen kommer fra. Jeg er i utgangspunktet en person som trives best med en tilværelse med få rammer og mange muligheter. De fleste utfordringer jeg står overfor har uendelig mange løsninger. Kanskje er det sånn at når jeg skal slappe av, så er det godt å forholde seg til spørsmål som har bare ett svar.

Etter å ha passert sekstiårsstreken tror jeg det er viktigere enn noen gang å lære noe nytt. I og med at vi aldri har hatt full pott på en quiz-kveld, så vil det si at jeg går hjem med ny kunnskap hver gang. Så er det jo også godt å konstatere at når det gjelder quiz, så har faktisk vi godt voksne et tak på de unge. Det er ikke på mange andre arenaer vi har den følelsen.

Det er sånn med alt i livet. Det vi kan er enkelt. Det vi ikke kan er vanskelig, helt til vi har lært det. Jeg glemmer aldri da vi satte oss rundt stuebordet med Geni-spillet, og min gamle mor ble overtalt til å være med. Hun var overbevist om at hun ikke kunne svare riktig på ett eneste spørsmål. Hun var gårdskjerring og gift med en inseminør. Det første spørsmålet hun fikk var: «Hva er en kvige?»