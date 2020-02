I det siste har jeg fått kronisk svadaallergi

NAMDALSAVISA

– Pappa er du også sånn klimaallergisk, kom det fra 11 åringen, mens han i et kort sekund løftet blikket fra Youtube, hvor en eller annen hipp fyr bablet i veg om klima og corona.

– Nei, men jeg er ekstremt allergisk mot svada, spesielt når det kommer fra folk som ikke gidder å sette seg inn i hva de snakker om.

«Etter etablering av en helhetlig klimafornektelse utvikles tyngdepunktet i forlengelsen av hensynet til våre barn». – SSG.

Klimaskeptiker, klimafornekter, klimahysteriker, klimaalarmist og klimarealist. I det siste har det strømmet på med nyord og nytale, og vi kan vel med en viss sikkerhet fastslå at Orwell ikke overdrev da han i 1948 (utgitt i 1949) skrev «1984».

Manns minne er som kjent cirka 14 dager.

1984 var det året jeg kjøpte Commodore 64, krasjet bilen, ble innrullert i Forsvaret, skjøt med AG3, hørte på «Levva Livet» og synes at nestennyheten Grandiosa (40 år i år) var et ok alternativ til maten på mannskapsmessa, mens oljen strømmet opp av Nordsjøen og jappene våknet.

Svada var tidligere synonymt med veltalenhet. Suada, romernes gudinne for overtalelsens kunst, roterer muligens i sin stola over all klimaskitpraten som foregår i hennes navn.

Siste skudd på stammen av svadafabrikanter er «Folkeopprøret mot klimahysteri», hvis filosofi er å gjøre som strutsen. Stikk hodet i sanden og håpe at klimaet går over.

Det er med klimaet som med internett, det har antakelig kommet for å bli. Klimaet har vi hatt i fire milliarder år eller der omkring, internett for alle de siste 25. Noe som har gitt langt flere tilgang til informasjon og mulighet for ytringer – var det egentlig så lurt...?

Nei, fem millioner styrtrike nordmenn kan ikke redde verden. Men er det egentlig det som er problemet? Eller handler opprøret mest om redselen for å måtte klare seg med litt mindre og betale litt mer?

Redsel for at feite femtiåringer som meg og deg ikke lenger kan forbruke og fråtse hinsides all sunn fornuft, og gjennom det bidra til at verden tappes for ressurser i akselererende tempo.

Har dere ikke barn og barnebarn?

– Pappa, finnes det medisin mot svadaallergi?

– Ja, ligg langt unna facebookgrupper og sosiale medier.

PS: Sitatet kommer rett fra Språkrådets svadagenerator (SSG).

God helg.