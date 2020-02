Nå må vi komme videre i innvandringsdebatten

Dette samfunnet må vi lage i fellesskap, slik at alle har et eierskap til det. Vi må opp av skyttergravene umiddelbart.

Nå er jeg drittlei norsk innvandringsdebatt. Ikke fordi jeg har markert meg spesielt mot innvandring. Heller ikke fordi jeg har talt spesielt varmt for innvandring. Jeg har egentlig aldri flagget noen sterke meninger om temaet. Jeg er lei og oppgitt først og fremst fordi debatten har stått i stampe gjennom mange tiår. Meningsmotstanderne forblir i skyttergravene. Og ammunisjonen blir ikke mindre bedriten.

Når hørte du sist i en innvandringsdebatt at noen innrømmet at motstanderen kunne ha en smule rett på noe punkt? Selv kan jeg faktisk ikke erindre det. I stedet spisses argumentasjonen stadig mer fra begge fronter. Skjellsord og karakteristikker av meningsmotstandere blir ondere og mer sårende måned for måned, nærmest. I takt med en stadig mer skremmende utvikling på sosiale medier.

Det siste eksemplet på dette leste jeg forleden i hovedstadsavisene. SSB (Statistisk sentralbyrå) har på oppdrag fra Fremskrittspartiet fått utarbeidet en statistikk som viser at innvandrerungdom er overrepresentert på kriminalstatistikker. Tallene brukes selvsagt for alt de er verdt av Sylvi Listhaug & co. Hun er «flink» til å trykke på de riktige knappene for å provosere og tiltrekke seg meningsfeller.

Og da er talsmenn for innvandrergruppene straks på banen og svarer på dette. Om ikke tallene i SSB-statistikken direkte avvises, så er svaret at Frp-erne heller må gi inn og finne årsakene til at en del innvandrerungdom tyr til vold og kriminalitet. Jeg tolker dette som at det er samfunnets – og da i særdeleshet norske politikeres – ansvar at ungdommene lever i en så trasig situasjon at de begår slike handlinger.

Men har ikke begge frontene noen poenger? Det er tragisk når unge mennesker i årevis må leve i fattigdom og uten arbeid, enten de er norske eller har utenlandsk opprinnelse. Det er heller ikke vanskelig å forstå at frustrasjonen trenger utløp på noen måte.

Jeg er også enig i at det er norske myndigheters ansvar å legge til rette for å øke levestandard og livskvalitet gjennom gode studieordninger, integreringsverktøy og samfunnsopplæring. Både Frp og de andre politiske partiene har et felles ansvar for å nå dette målet. Det har innvandrernes talsmenn helt rett i.

Men de samme gruppene har også et ansvar. Ansvaret for å fortelle sine ungdommer at misnøye og frustrasjon med livssituasjonen – uansett hvor rettferdig misnøyen er – i vår norske kultur ikke løses ved vold og kriminalitet. I et demokrati som det norske bruker vi tale- og trykkefriheten til å kreve forandringer. Demonstrasjonstog og streiker har vært gode, viktige og ikke minst lovlige virkemidler i århundrer.

Det viktigste begrepet er kanskje likevel solidaritet. Klassekamp vil sjelden lykkes uten solidaritet innen gruppene. Hva om etnisk norsk ungdom og innvandrerungdom går i felles protestmarsj med krav om at myndighetene setter inn kraftigere lut for å hjelpe all ungdom inn i utdanning og arbeid? Vi har nå andre- og tredjegenerasjons innvandrere som sikkert har så god innsikt i norsk kultur at de kan se verdien i en slik solidaritet. Dersom voksne forbilder og rollemodeller fra deres egne rekker viser veg.

Det er allerede mange innvandrere som jobber seriøst og godt med sine egne ungdommer for å gi dem gode verdier og mulighet til å gli inn i samfunnet. Blant norske innvandrere har vi også framtredende politikere på begge fløyer i det politiske landskapet som kan være gode rollemodeller for å vise sine egne at det er mulig å lykkes i den norske kulturen. Og fortsatt beholde det beste fra sin egen kultur.

På samme måte er det store flertall av norske politikere positive til innvandring og ønsker sine nye landsmenn et godt og integrert liv i Norge. Seriøse norske politikere er ikke rasister. Heller ikke Frp-erne. Men noen få bruker dessverre spissformuleringer og sårende ord som igjen skaper et debattklima der det er lett å «dra rasistkortet».

Det bør da gå an å finne en arena der sentrale talsmenn for alle grupperinger samles og lager en felles plan for hvordan innvandrere og etniske nordmenn skal kunne leve side om side. Vi i mitt distrikt har også fått mange nye landsmenn de siste årene, mennesker som beriker oss på flere måter. Konfliktene vi kan se og lese om fra storbyer har vi heldigvis stort sett unngått her. Du møter naturligvis mennesker med krigstraumer, som har utfordringer dessverre. Heldigvis har landet vårt hjelpeapparat som skal kunne håndtere disse skjebnene.

Innvandrere som er født og oppvokst i Norge skulle i utgangspunktet ha de samme muligheter som etnisk norske. Norge er et rikt land med veldig god plass. På flere områder trenger vi arbeidskraft. Våre nye landsmenn kan derfor bety et pluss og en ressurs på mange måter. Og vi kan få det til dersom vi skaper et samfunn der alle har mulighet til å lykkes. Men dette samfunnet må vi lage i fellesskap, slik at alle har et eierskap til det. Vi må opp av skyttergravene umiddelbart.

Alle har et ansvar, både Ola, Ali og Rowena. Vi må bare lære oss å snakke sammen, uten skjellsord og sårende karakteristikker.