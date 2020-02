Ba ham overveie om han ville fortsette med dyr

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Denne advarselen kom fram i tilsynsrapporten datert 5. juli i fjor, da Mattilsynet var på inspeksjon i fjøset hos Overhalla-bonden som nå har fått beskjed om å avvikle husdyrholdet. Rapporten er basert på observasjoner de har gjort under et tilsyn hos gårdbrukeren 3. juli, da et hastevedtak ble fattet. I tillegg ble det utstedt tre varsler om vedtak.