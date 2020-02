NAMDALSAVISA

LA MANGA: Harrasbyggen Sagmo var i startoppstillinga til Rosenborg da de møtte Sandviken på La Manga mandag kveld.

Men bortsett fra at de tidligere Trondheims-Ørn-spillerne ikledde seg sorte og hvite RBK-drakter for aller første gang, ble det ikke en kamp for historiebøkene.

Bergenslaget Sandviken vant nemlig oppgjøret 1-0.