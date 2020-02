Rana tilbakekalle alle modellene som er produsert etter 2014

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I februar 2019 ble det fattet vedtak om tilbakekalling av to Rana Plast AS/Båtsalg AS-modeller av Sjøfartsdirektoratet: Rana 430 og Rana 540. I fjor høst skiftet Rana Plast AS navn til Båtsalg AS.

Nå skriver Dinside.no at Sjøfartsdirektoratet utvider tilbakekallinga til å gjelde alle Rana-modellene som er satt på markedet etter 2014.

Tilbakekallinga gjelder altså nå modellene Rana 300, 425, 430, 460, 480, 520, 530, 540, 610, 630 og 640 og varianter av disse.

Dinside har tidligere skrevet om manglende CE-dokumentasjon, som altså handler om at de grunnleggende sikkerhetskravene er oppfylt.

– Det er vanskelig å si konkret hvilken risiko dette innebærer, nettopp fordi en dokumentasjon skal vise at båtene er produsert i henhold til de krav som gjelder – som igjen er satt ut fra et sikkerhetsaspekt, har Dag Inge Aarhus, kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, sagt til Dinside i forbindelse med tilbakekallingssaken.