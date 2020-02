Pilotprosjekt skal gi namdalinger en ny sjanse i jobblivet

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Dette er en stor dag for kommunen. Det snakkes mye om utenforskap og det er altfor mange som ikke har en grunn til at vekkerklokka ringer om morgenen. Målet med dette er at flere skal få en slik betydning i livet sitt, og med det har jeg trua på at Namsos kommune vil bli et bedre sted å bo i tida framover, sier rådmann Inge Ryan.