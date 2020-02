– En viktig etappeseier for oss

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Et 30-tall jøbygg troppet opp i fylkestinget onsdag for å si at ønsket om ei bru over til øya fortsatt er sterkt, etter at fylkesrådmannen har innstilt på å skrinlegge bruplanene til fordel for ei autonom ferge med lav bemanning som skal betjene sambandet mellom Ølhammeren på fastlandet og Seierstad på Jøa. Ei strekning på 585 meter.