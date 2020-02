En person i Grong testet for koronavirus: Pålagt hjemmekarantene

NAMDALSAVISA

GRONG: – Jeg kan bekrefte, etter å ha snakket med kommunelegen, at en person selv tok kontakt med lege for å bli testet for eventuell smitte/indikasjon på koronavirus, sier kommunalsjef for helse og omsorg i Grong kommune, Eyvind Gartland.

Flere steder i landet

Kommunalsjefen opplyser videre at lege dro hjem til vedkommende og foretok nødvendige undersøkelser og test der.

Kommunene forholder seg til nasjonale retningslinjer for hvordan man skal følge opp mennesker med influensaliknende symptomer, som i tillegg har oppholdt seg i land med forekomst av koronavirus.

– Vedkommende er derfor pålagt hjemmekarantene i tråd med retningslinjer og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet inntil prøvesvarene er klare, opplyser Gartland.

– Hvor fort kan dere vente svar?

– Jeg vet ikke hvor raskt det går, men jeg antar at slike prøver har prioritet, slik at det dreier seg antakelig om noen få dager, sier kommunalsjefen.

Onsdag ble det ifølge Fylkesmannen i Trøndelag bekreftet et det er påvist ett smittetilfelle i Norge. Personen bor i Nord-Norge og blir fulgt opp av kommunehelsetjenesten. I flere kommuner, blant annet Oslo, Elverum, Sauda og Mo i Rana er personer satt i hjemmekarantene. Så fort prøvesvarene kommer, og de er negative, blir karantenen opphevet.

Fylkeslege Jan Vaage opplyser til NA at de er i ferd med å organisere samarbeidet mellom helseforetakene og Fylkesmannen.

– Vi blir ikke orientert om alle prøver som blir tatt, men vi vil raskt få kjennskap til positive prøvesvar, skriver Vaage i en SMS til NA.

Han uttaler videre at alle personer hvor det er grunnlag for mistanke om smitte med koronavirus bør isoleres hjemme inntil svar på prøven foreligger.

– Ved dårlig allmenntilstand eventuelt på sykehus, uttaler fylkeslegen, og viser til at utover det vil det være Folkehelseinstituttet som vil publisere nyheter om smittesituasjonen.

Omgangssyke

Samtidig som dette er kjent blant folk i Grong, har en fjær blitt til en liten spurv på kort tid, antakelig basert på feilaktig oppfatninger.

– Mange syke ungdommer kobles mot mulig smitte og virus?

– Det stemmer at en god del ungdommer, og også lærere, i Grong er syke, men det handler ikke om koronavirus, sier Gartland.

På Grong videregående skole går det for tida omgangssyke.

– Det er på skolens facebookside gitt råd om hvordan folk skal forholde seg til det, sier Gartland.

På skolens side ble det lagt ut følgende melding torsdag formiddag:

«Vi ser at en god del elever og ansatte nå har eller har hatt omgangssyke her på GVS. Folkehelseinstituttet og smittevernansvarlig i Grong anbefaler følgende: Bli hjemme 48 timer etter at symptomene har gitt seg. Håndhygiene er svært viktig for å forebygge spredning. Vi ber om at heimene hjelper oss med å gjennomføre dette slik at vi får begrenset spredningen hos oss», skriver skolen på Facebook.