RØRVIK/MARØYA: Politiet gjennomførte en samarbeidskontroll med Statens vegvesen torsdag morgen på Rørvik.

159 sjåfører ble kontrollert og resultatet ble to forenklede forelegg for bruk av håndholdt mobil og to forelegg for manglende bruk av bilbelte.

Litt senere på formiddagen, gjennomførte politiet en konrtoll på Marøya. Der ble 98 bilister kontrollert, og ett forenkla forelegg for bruk av mobiltelefon og ett forelegg for manglende bruk av bilbelte ble skrevet ut i den kontrollen.