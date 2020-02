Peder (21) med på rekordstatistikk: – Et yrke det ikke vil bli slutt på

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er like åpenbart som budskapet er klinkende klart – de som får læreplass er motiverte og gjennomfører i stor grad. Derfor må vi fortsette innsatsen og sørge for flere nye læreplasser sammen med fylkeskommunene og partene i arbeidslivet, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande om lærlingundersøkelsen for 2018.