Jeg elsker kjøtt – og vegetarianeren er min venn

NAMDALSAVISA

Jeg er glad i kjøttmat. Gi meg en saftig entrecôte rett fra grillen, med småpoteter, bakte cherrytomater og heimelaga bearnaisesaus til, og jeg blir lykkelig.

Men kjøttforbruket skal ned. Det må vi bare bite i oss. Regnestykket er brutalt og enkelt. Med global befolkningsvekst og stadig flere munner å mette, er det ikke bærekraftig å kjøre «kjøtt-toget» i samme tempo som vi har holdt de siste tiåra.

Helst skal vi tilbake til 1970-nivå – da kjøttmiddagen stort sett var forbeholdt søndagen, fest- eller andre helligdager.

Kostholdseksperter og Helsedirektoratet anbefaler rundt 300 gram rødt kjøtt i uka. Med litt fantasi og godt tilbehør skulle det fortsatt være nok til flere kjøttmiddager i uka, eventuelt kan du spare «kjøttkvota» til et rimelig greit kjøttstykke på tampen av uka.

Et par vegetarmåltid i uka bør vi alle klare – nå begynner det også å komme en del gode alternativer i butikkhyllene (selv om det godt kunne vært enda flere). Resten av uka kan du spe på med både fisk og kylling.

Ifølge rapporten «Klimakur 2030» er endring i matvaner, og spesielt kjøttforbruk, et viktig tiltak om vi skal nå utslippsmålene vi har forpliktet oss til. Et av forslagene er å kutte produksjonen i norsk landbruk. Det er det mange som har reagert på.

Men – skal vi få alle med på det grønne skiftet, må vi også ha med oss norske bønder på laget. Det bør ikke være et motsetningsforhold mellom klimatiltak og landbruksdrift, slik noen prøver å gjøre det til.

I stedet burde vi heller kutte ned på de enorme mengdene av importert kjøtt. Kjøttdisken på dagligvaren bugner over av produkter fra utlandet. Biff fra Afrika blir flydd inn over Middelhavet for at nordmenn skal spise billig kjøtt. Her snakker vi solid klimaavtrykk.

Kjøtt er en eksklusiv råvare, og bør prises deretter. Jeg tror de fleste av oss ville ha valgt kortreist, lokal råvare foran billig importkjøtt – men er vi villige til å betale de ekstra kronene for å støtte den norske bonden?

Svaret bør være ja, om det så betyr at vi av prishensyn må spise kjøtt litt sjeldnere enn vi vanligvis pleier. Med tanke på folkehelsa, klimaet og det norske landbruk er det kanskje ikke så dumt å gå tilbake til 1970-nivå likevel. Selv om du må kutte et par kjøttretter i uka, betyr ikke det at juleribba, påskelammet eller søndagskoteletten forsvinner for godt.

Til slutt en hilsen til dem som snakker nedsettende om vegetarianere i kjøttdebatten. Dette er en gruppe mennesker som har valgt en livsstil som kun har positive følger for oss andre. Kjøttelskere bør være de første som applauderer deres «offer» – jo flere de blir, jo mer kjøtt blir det å fordele på tallerkenen til oss andre.

Kos deg med maten i helga. Mandag venter en ny uke. Heimelaga tomatsuppe med pasta, egg og parmesan kan være en god måte å starte den på.