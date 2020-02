Lene (46) i korona-karantene: – Jeg har ingen tro på at jeg er smittet, vi er bare forsiktige

Både legekontor og ordfører er blitt ringt opp, og noen mener Lekaferga burde bli vasket ned. Da synes jeg personlig at det nærmer seg det hysteriske.

LEKA: - Dette er kun gjort for å være føre var. Jeg tror ikke at jeg er smittet av koronavirkuset, og tror nok det er helt andre årsaker til at jeg ikke er helt i slag, sier Grydeland til NA fredag ettermiddag.