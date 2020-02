Se bildene fra skicross i vintervakre Namdalseid

Lørdag gikk Eiderennet av stabelen i Namdalseid. Rennet, som inngår i NA-karusellen, ble for første gang gjennomført som skicross-øvelse. Omkring 80 utøvere deltok i skirennet, som ble avviklet på glitrende nysnø og under ei strålende vintersol. Her er bildene fra dagen.