Jo Terje har kreft med spredning – gikk Vasaloppet

NAMDALSAVISA

MORA: – For å være helt ærlig, så tenkte jeg på å bryte mange ganger i dag. For det var ikke så mye krefter, og det var tungt å gå. Men så gikk jo kilometrene framover, og da ei mil gjensto tenkte jeg at nå kunne jeg nesten ikke bryte. Det er jeg glad for nå, men det verden jeg er sliten, sier Sagmo etter å ha fullført sitt fjerde Vasalopp.