Ønsker undervannsdeponi for å hente ut gull og malm for milliarder

Bindal kommune har foreslått å regulere 460.000 kvadratmeter på 300 meters dyp i Tosenfjorden som et sjødeponi, som en del av en plan for å hente ut gull for over en milliard kroner i Kolsvik i Bindal. Havforskningsinstituttet mener konsekvensutredninga har store mangler.