Riksteatret-sjefen om kulturhussituasjonen i Nærøy: – Det er urovekkende

For at Riksteatret fortsatt skal komme til Kolvereid, er de avhengige av at det satses på Kulturhuset i Nærøy. Teatersjef Tom Remlov håper at utfordringene som nå har dukket opp lar seg løse uten dramatikk.