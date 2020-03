Stenseth klar for verdenscupsprint på Konnerud

NAMDALSAVISA

KONNERUD: Mandag offentliggjorde Norges skiforbund uttaket til verdenscupsprinten på Konnerud førstkommende onsdag. Totalt 30 norske løpere er tatt ut, og som forventet var Ane Appelkvist Stenseth å finne blant disse.

Stenseth nummer 24 i norgescup Ane Appelkvist Stenseth gikk inn til 24. beste tid på fredagens 10 km klassisk i Veldre Sag. Lørdag står sprint på programmet.

Sprinten skulle egentlig gå av stabelen på Drammen, men ble bestemt flyttet til Konnerud på grunn av krevende værsituasjon og lite snø. Løypa er den samme som under årets ski-NM i månedsskiftet januar-februar, og også denne gang blir sprinten bli arrangert i fri teknikk.

Seks nordtrøndere

Totalt seks nordtrøndere får sjansen i verdenscupsprinten, og blant disse er Steinkjer-løper Pål Trøan Aune og Emil Iversen fra Meråker. Også Jørgen Sæternes Ulvang, som er samboer med Stenseth, får sin verdenscupdebut onsdag.

30 løpere

Dette er Norges tropp:

Kvinner: Anikken Gjerde Alnæs (Rustad IL), Mari Eide (Øystre Slidre IL), Martine Engebretsen (IL Heming), Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum IL), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (IL Heming), Kathrine Harsem (IL Varden Meråker), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo IL), Julie Myhre (Byåsen IL), Mathilde Myhrvold (Vind IL),Silje Øyre Slind (Oppdal IL), Kristine Stavås Skistad (Konnerud IL), Ane Appelkvist Stenseth, Grong IL), Anna Svendsen (Tromsø Skiklubb), Lotta Udnes Weng (Nes Ski), Tiril Udnes Weng (Nes Ski).

Menn: Harald Astrup Arnesen (IL Heming), Pål Trøan Aune ( Steinkjer SK), Eirik Brandsdal (Kjelsås IL), Ansgar Evensen, Vind IL), Emil Iversen (IL Varden Meråker), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen IL), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen IL), Thomas Helland Larsen (Fossum IF), Even Northug (Strindheim IL), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger IF), Kasper Stadaas (IL Heming), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer SK), Gjøran Tefre, Førde IL (Team Veidekke Vest), Jørgen Sæternes Ulvang (IL Varden Meråker), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn IF).