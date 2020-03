Skal totalrenovere Namsos kirke til en prislapp på 30 millioner

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I rådmannens innstilling til kommunestyret, ønsker Inge Ryan at det settes i gang et forprosjekt for rehabilitering av Namsos kirke. Forprosjektet skal gjennomføres innenfor ei kostnadsramme på 850.000 kroner, og inngår som en del av vedtatt investeringsramme på 12 millioner kroner for 2020.