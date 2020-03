Suksess for Barrique etter oppstarten: – Det har gått over all forventning

NAMDALSAVISA

NAMSOS: 28. september i fjor fikk Namsos et for mange etterlengtet tilbud da Barrique vinbar åpnet dørene. Med Malin Pettersen på scenen og utsolgt hus under åpninga ble det en stor suksess. Snart et halvår senere kan grynderne konstatere at suksessen har vedvart.