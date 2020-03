– Det er bra at vi kan bruke vår posisjon til å være gode rollemodeller

NAMDALSAVISA

GRONG: Onsdag skrev Grong-russen under kontrakten som i all hovedsak går på at de skal ta vare på hverandre – og ta et klart og synlig standpunkt mot doping og ulovlige rusmidler. Det er russen – i samarbeid med skoleledelsen, lokalt politi og Norsk narkotikapolitiforening – som står bak kampanjen «Bry deg – si nei til narkotika»