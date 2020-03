– Vil få et luksusproblem

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Vi er mange. Mange seniorer og mange juniorspillere som skal kjempe om en plass på laget. Det ser veldig bra ut, og det vil bli et luksusproblem for meg å ta ut troppen, sier Rørvik-trener Per Ivar Fornes drøye to uker før Rørvik møter Namsos i første kvalifiseringsrunde i cupen.