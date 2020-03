Stenseth røk ut i semifinalen på Konnerud

NAMDALSAVISA

KONNERUD: Stenseth havnet bakerst i feltet etter en svak start på semifinalen, hvor blant annet sprintkanonene Anamarjia Lampic og Jonna Sundling også gikk.

Halvveis inn i løypa klatret Stenseth et par plasser, men var for langt bak teten da heatet kom inn på oppløpet. Hun krysset målstreken som nummer fire, og var avhengig av tiden for å ta seg videre til finalene.

Uheldigvis for Stenseth var tidene til dagens andre semifinaleheat gode nok til å slå 25-åringen ut av verdenscupsprinten. Dermed endte det med semifinale i sprinten på Konnerud.

Enkelt videre fra Kvarten

Stenseth hadde full kontroll i andre kvartfinaleheat Sammen med Tiril Udnes Weng lå 25-åringen fra Grong i tet gjennom hele kvartfinalen i verdenscupsprinten.

De styrte heatet som de ville, og fikk en liten luke før oppløpet – hvor de fikk velge egne korridorer og gikk kontrollert inn til de to første plassene.

