Fv 776 er åpnet etter snøskred

NAMSOS: Fv 776 ved Skrøyvdalen ble blokkert etter et snøskred onsdag kveld. Entreprenør var på stedet,og vurderte at vegen ble holdt stengt i fare for nye skred.

Ny vurdering ble tatt kl. 09.00 torsdag morgen og like før kl 11 kom beskjeden om at det er åpnet for ferdsel.

Les mer om bilistene som kom kjørende samtidig som skredet kom.

Snø og regn

Været i Trøndelag: Søraust frisk bris utsatte steder, utover dagen dreiende sørvest og økende til liten kuling. Perioder med snø, til dels regn på kysten.

Rørvik er befridd for sitt gule farevarslet for kuling, men kan til gjengjeld vente noe snø utover kvelden. Lierne og Røyrvik får det kaldt, ned mot ni minusgrader. Namsos opplever også noe snø utover kvelden.

Klager på utsendelsesvedtak

Mulla Krekar har sendt inn en klage på vedtaket til Justis- og beredskapsdepartementet om å utlevere ham til Italia. Han mener statsministeren er inhabil, ifølge VG.

For å unngå coronasmitte skjerper Hæren sine rutiner. Nå skal det holdes en meters avstand til hverandre, skriver TV2.

Nei til rus

Grong-russen skrev under kontrakten som viser at de bryr seg – Det er bra at vi kan bruke vår posisjon til å være gode rollemodeller Etter en økende narkotikatrend i Grong, tar nå årets russekull avstand fra ulovlige rusmidler.

Ane A. Stenseth røk ut i semifinalen i verdenscupsprinten på Konnerud Stang ut-sesongen vedvarer – Dette er visst stang ut-sesongen min, sukket Ane Appelkvist Stenseth etter onsdagens verdenscupsprint på Konnerud. Hun måtte innse at finaleplassen glapp med knapp margin.

Tre barnehager i Namdalen er på lista over landets beste. Alle disse er private barnehager i Nærøysund kommune.