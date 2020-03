Holmenkoll-rennene går uten publikum

NAMDALSAVISA

OSLO: Det melder Oslo kommune på sin nettside.

– Skiarenaen stenges for publikum, og vi vil anmode publikum om heller ikke å oppsøke områdene utenfor arenaen denne helga. Vi er spesielt bekymret for situasjonen med store folkemengder på T-banen, i kombinasjon med tidligere erfaring med høyt alkoholkonsum blant publikum. Vi må gjøre alt vi kan for å utsette smittespredning så lenge vi kan, sier kommunaldirektør Svein Lyngroth i byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune.

Vedtaket innebærer at Holmenkollen skifestival plikter å stenge skiarenaen for publikum.

– Helsedirektoratet støtter Oslo kommunes vurdering og avgjørelse basert på Folkehelseinstituttets faglige råd og vår vurdering av mulige konsekvenser for befolkningen og helsetjenesten, sier lege og fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.