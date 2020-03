Grethe utklasset konkurrentene – sikret nok et gull

NAMDALSAVISA

BÆRUM/NAMSOS: Hållingen var storfavoritt på 1.500-meter under ungdomsmesterskapet i Bærumshallen. 18-åringen, som representerer Steinkjer Friidrettsklubb, løp inn til gull under fjorårets UM, og ble senest for en måneds tid tilbake nummer to i senior-NM i samme hall.