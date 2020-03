Klovn i kjelleren

NAMDALSAVISA

Jeg åpner døra til kjelleren med omhyggelig mine og svelger tungt. Stikker hodet innenfor, gløtter fra venstre til høyre og så venstre igjen før jeg tar mot til meg og piler innover korridoren og inn på vaskerommet.

Korridoren i seg selv er en typisk kjellerkorridor med usedvanlig sterk lukt av mugg. Ei stusslig taklampe er det eneste som gir lys til kjellerrommet, og hele vaske-klær-prosessen er på kanten av gjennomførbar.

Jeg hiver klær inn i vaskemaskinen i en forrykende fart, tømmer på skyllemiddel og pulver mens jeg velger program med den andre hånda. Alt skjer på hurtig vis, for denne kjelleren – den er IKKE et blivende sted.

På null komma niks løper jeg tilbake gjennom gangen, slår av lyset, klemmer igjen døra og låser. «FJO!» Ingen skumle klovner fikk kloa i meg denne gangen heller. Ikke så jeg noen ansiktsløs skikkelse og heller ingen zombie...

Kan du kjenne deg igjen? Igjen og atter igjen, har jeg gitt meg hen til det o’ skumle univers. Vært på kinoen for å se en grøsser og latt meg skremme. Igjen. Og igjen. Og igjen. Det verste? Ikke ser det ut til at jeg kommer til å slutte med det heller.

En kan selvfølgelig spørre seg hva det er som får oss til å ville bli skremt gjentatte ganger? For det er ærlig talt ikke så gøy å være redd. Å måtte kjempe mot imaginære klovner og skumle skikkelser hver gang du skal sette på ei maskin kulørt, eller gå ut med søpla på kveldstid. Men likevel utsetter vi oss altså for det.

Med «vi» mener jeg selvfølgelig ikke alle mennesker i hele verden. For åpenbart er det mange som rett og slett har tatt et valg om at overnaturligheter og den slags – det finnes ikke. «Og sånn er det med den saken», har jeg hørt dem si, som antakeligvis betyr at de verken ser skrekkfilm, hører på truecrime- eller skrekkpodcast eller føler behovet for å legge seg ned på alle fire for å myse under senga før de skal legge seg om kveldene. En slags mestringsstrategi kan du si, og trolig en vellykket en.

Skrekk- og grøssersjangeren går derimot aldri av moten. Dagens skrekkfilmsjanger har kanskje i noen grad vendt seg bort fra spøkelse- og monsterstandarden. De siste årene har vi i større grad sett filmer med psykologiske tvister som «føkker» med hodet ditt på en måte som er vel så skremmende som enhver overnaturlig skapning. De nevnte podcastene er av de mest populære i landet for tiden, og truecrimeseriene på strømmetjenester likeså. Det må være et eller annet som trigger oss?

Når vi blir skremt, uavhengig av om det er en reell situasjon eller vi sitter trygt i et kinosete, aktiveres kroppens eget «kjemp-eller-flykt»-instinkt, som gjør at hjertet slår raskere, pulsen øker, musklene spenner seg og oppmerksomheten rettes mot trusselen. Du kan kjenne igjen følelsen som får det til å «gå gjennom marg og bein»?

Akkurat dette får publikum i både bøtter og spann på skrekkfilmkino. Det store lerretet gjør at du virkelig kommer nært på uhyggen.

Ifølge professor Gunnar Breivik kan årsaken til at så mange mennesker tiltrekkes «det skumle», handle om muligheten til å utsette oss for grusomme og farlige situasjoner uten at vi tar skade av det selv. Dette kan sammenliknes med behovet enkelte har for å utøve ekstremsport og risikoidrett, samt å kjøre berg-og-dalbane eller karuseller. En slags kontrollert spenning med andre ord. Breivik mener menneskene har utviklet et behov for å kjenne på følelsen av fare i en eller annen grad.

Evolusjonsmessig er vi tilpasset krevende forhold, og har overlevd på jorden på grunn av dette. I dagens samfunn opplever (heldigvis) flesteparten av oss svært lite innslag av skrekkeligheter, og søker en slags erstatning for dette. På den andre siden har mystikk og troen på det overnaturlige vært en stor del av menneskenes kultur i mange hundre år, og i dagens kontrollerte samfunn ønsker mange av oss en slags gjenopplevelse av dette.

De siste ukene har jeg hørt timelange sekvenser med podcast av den skremmende sorten. Både truecrime- og skrekkpodcast er så spennende at «vanlige» dagligdagse podcaster aldri blir det samme. Favoritt-tematikken er sanne historier hvor det har skjedd et eller annet mystisk og fullstendig uforklarlig. Kanskje er det tanken på at det finnes fenomen som selv ikke den glupeste vitenskapsmann kan gi oss et svar på, som fenger oss såpass? Som gjør at du nøler med å glo altfor mye i speilet når du skal pusse tennene, og nekter å gå snarveien gjennom kirkegården.

En av de viktigste fasilitetene jeg la til grunn i jakten på ny leilighet, var muligheten for vaskemaskin på badet. Så med en bekymring mindre i livet (les: skummel vaskekjeller) ser jeg ingen grunn til å begrense verken skrekkfilmene eller truecrimepodcastene. I alle fall ikke med lysere tider i møte. En viss spenning må du ha i hverdagen, tenker jeg. Tross alt. Men se deg for guds skyld over skulderen! Du vet aldri hva som lurer i skyggene.