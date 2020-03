NAMDALSAVISA

SALSNES: Det melder politiet rundt klokka 08.30 lørdag morgen.

De er på veg til stedet på fv. 769 ved Salsnes der minst to biler har sklidd av vegen, og det ene skal være en strøbil. Politiet melder om trafikale utfordringer på stedet og at det er behov for dirigering. De melder videre om at vegen er glatt, og at det ikke er meldt om personskade blant de involverte.